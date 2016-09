NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 21. September 1976: Die erste Sendung des NDR Satire-Magazins "extra 3" Merken Seinen 40. Geburtstag feiert das Satire-Magazin "extra 3" in diesem Jahr - aber von Midlife-Crisis ist nichts zu spüren. Im Gegenteil: Pünktlich zum Jubiläum ist die Sendung vielleicht populärer denn je, hat in der ARD einen prominenten Sendeplatz erhalten und mit dem türkischen Präsidenten Erdogan eine denkbar prominente "Werbefigur". Sein vehementer Protest sorgte jedenfalls dafür, dass sogar der amerikanische Sender CNN in diesem Jahr über das "extra 3"-Spottlied "Erdowie, Erdowo, Erdowan" diskutierte. Als die Sendung an den Start ging, hätte diesen Erfolg wohl niemand vorausgesehen: Das Format begann als journalistischer Gemischtwarenladen, in dem von Katzen-Aids bis zur Geschichte von Esperanto alles seinen Platz finden konnte. Erst Anfang der 1990er-Jahre bekam "extra 3" den rein satirischen Zuschnitt. In Google-Kalender eintragen