NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Ene mene muh, was spricht die Kuh? Das Rechengenie Merken Mitten in der Küche steht plötzlich eine ausgewachsene Kuh mit braunem Fell und rosa Euter. Florian ist entsetzt. Noch entsetzter ist er, als seine Eltern ihm vergnügt mitteilen, dass Kuh Charlotte von nun an zur Familie gehört. Dahinter kann nur einer stecken. Und richtig: Nachbar Schmetterling, der verrückte Forscher, will herausfinden, ob Kühe sprechen lernen können. Er ist überzeugt davon - wenn die Kuh unter Menschen lebt und die von ihm entwickelten Übungen macht. Florians Eltern zeigen einen aberwitzigen Ehrgeiz und stürzen den Haushalt ins Chaos. Ist ihnen die Kuh etwa wichtiger als der eigene Sohn? Aus Protest fängt Florian an zu muhen und das bleibt nicht ohne Folgen... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans-Peter Korff (Es liest)