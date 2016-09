Pro7 MAXX 03:50 bis 04:35 SciFi-Serie EUReKA - Die geheime Stadt Das Tor zur Ewigkeit USA 2007 Dolby Digital HDTV Merken Zoe möchte sich ein Tattoo stechen lassen, Carter ist natürlich dagegen. Als sich Zoe später mit ihren Freundinnen trifft, versagt plötzlich ihre Stimme. Global Dynamics findet keine Erklärung für ihre Aphonie. Zur gleichen Zeit findet Carter in seinem Haus ein Loch in der Fensterscheibe, das aus Kristallinglas besteht. Wenig später wird Allison bei Global Dynamics eingeliefert, die plötzlich zu "leuchten" begonnen hatte. Das dabei entstehende Neurotoxin droht, sie zu töten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Ferguson (Marshal Jack Carter) Salli Richardson-Whitfield (Agent Allison Blake) Joe Morton (Henry Deacon) Jordan Hinson (Zoe Carter) Ed Quinn (Nathan Stark) Erica Cerra (Deputy Jo Lupo) Neil Grayston (Douglas Fargo) Originaltitel: Eureka Regie: Mike Rohl Drehbuch: Andrew Cosby, Jaime Paglia, Eric Wallace Kamera: Rick Maguire Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12