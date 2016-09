VOX 23:20 bis 00:15 Krimiserie Major Crimes Identität USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die Mitarbeiter der Abteilung Major Crimes werden mitten in der Nacht zu einem Tatort gerufen. Ein Mann wurde auf offener Straße angeschossen. Der Täter flüchtete und zurück blieben das Opfer, Rodney Harwood und der einzige Zeuge, der äußerst kooperative Dr. Field, der jedoch niemanden erkennen konnte. Harwood war nicht nur schwer drogenabhängig, sondern verdiente sein Geld mit der Fälschung von Ausweispapieren. Bei der Durchsuchung von Harwoods Wohnung stoßen die Lieutenants auf dessen ebenfalls rauschgiftsüchtige Freundin, die den Ermittlern im Verhör von einem gewissen Vince Webb erzählt. Er war der Boss von Harwood, beteuert jedoch, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Als das Team von Major Crimes schließlich die Mordwaffe findet, stellt diese die Lieutenants vor ein echtes Problem: Die Fingerabdrücke auf der Waffe gehören zu Jim Gilmer, der jedoch im Jahr 1998 verschwand und 2006 schließlich für tot erklärt wurde. Aber wie sollen die Ermittler jemanden verhaften, der tot ist? Indes bekommt Captain Sharon Raydor unerwarteten Besuch von ihrem Exmann Jack. Er will einen beruflichen Neuanfang starten und hat sich am Gericht in Los Angeles wieder als Anwalt eintragen lassen. Zu Sharons Verwunderung verstehen sich Jack und Rusty außerordentlich gut, doch noch schöner wäre es, würde Jack sich auch bei seinen leiblichen Kindern melden, die er jahrelang vernachlässigte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Paul McCrane Drehbuch: Ralph Gifford Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine