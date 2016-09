VOX 22:25 bis 23:20 Krimiserie Major Crimes Blutige Diamanten USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem er nicht zu seinem Verhandlungstermin erschienen ist, wird der 20-jährige Cory Hewett von seiner Kautionsvermittlerin ermordet im Keller eines leerstehenden Hauses aufgefunden. Nach seiner Freilassung auf Kaution hatte ihn seine Mutter aus dem Gefängnis abgeholt und nach Hause gefahren. Als sie von der Arbeit zurückkam, war er verschwunden und mit ihm die Diamanten, für deren Diebstahl er angeklagt war. Die Vermisstenanzeige einer Hotel Concierge bringt das Team der Major Crimes schließlich auf die Spur eines Mannes mit vielen wechselnden Identitäten. Die Concierge hatte den Limousinenservice für den Juwelenhändler organisiert, der überfallen worden war und ihren inzwischen verschwundenen Freund offenbar so auf die Idee zu dem Überfall gebracht. Es stellt sich heraus, dass auch Corys Mutter Selma mit demselben mysteriösen Mann ein Verhältnis hatte, nur dass sie ihn unter seinem richtigen Namen kannte. Sie kann nicht fassen, dass er ihren Sohn aus Habgier umgebracht haben soll. Doch als der Mann endlich gefasst wird, stellt sich heraus, dass dieser für die Tatzeit ein hieb- und stichfestes Alibi vorweisen kann. Wer also sonst könnte ein Interesse an Cory's Tod gehabt haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Jon Tenney Drehbuch: Kendall Sherwood Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16