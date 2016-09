Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Mostly Vocal "Blues in the Night". Aufnahmen mit Dee Dee Bridgewater, John Coltrane, Randy Crawford, Jon Hendricks, Billie Holiday, Joni Mitchell, Gregory Porter, Jimmy Smith, Mel Tormé u.a. Merken "Blues in the Night". Aufnahmen mit Dee Dee Bridgewater, John Coltrane, Randy Crawford, Jon Hendricks, Billie Holiday, Joni Mitchell, Gregory Porter, Jimmy Smith, Mel Tormé u.a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson