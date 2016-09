Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Richard Wagner: "Das Liebesverbot", Ouvertüre (Philadelphia Orchestra, Leitung: Wolfgang Sawallisch)<ek><bk>Edvard Grieg: "Sigurd Jorsalfar", drei Orchesterstücke op. 56 (WDR-Sinfonieorchester Köln, Leitung: Eivind Aadland)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Concerto B-Dur HWV 332 (Academy of Ancient Music, Leitung: Christopher Hogwood)<ek><bk>Frederick Delius: Dance Rhapsody Nr. 1 (Orchester der Welsh National Opera, Leitung: Charles Mackerras)<ek><bk>Robert Schumann: Violoncellokonzert a-Moll op. 129 (Truls Mørk, Violoncello; Münchner Philharmoniker, Leitung: Lionel Bringuier)<ek><bk>César Franck: Sinfonie d-Moll (Wiener Philharmoniker, Leitung: Carlo Maria Giulini)<ek><bk>Sergei Ljapunow: Novelette op. 18; Variationen über ein russisches Thema op. 49 (Florian Noack, Klavier)<ek><bk>Niels Wilhelm Gade: "Nachklänge von Ossian", Konzertouvertüre (Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Leitung: Ole Schmidt)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 252 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 108 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 52 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 47 Min.