Sat.1 01:55 bis 02:20 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Fremde in der Stadt Liebe und Lüge D 2016 16:9 HDTV Merken Jana wird Zeugin, wie ein Flüchtlingspaar angegriffen wird. Doch die 54-Jährige hält sich aus Angst aus der Sache raus. Vom schlechten Gewissen getrieben versucht sie der Familie im Flüchtlingsheim zu helfen. Doch nun gerät Jana zwischen die Fronten: denn die Nachbarschaft will die Fremden aus der Stadt vertreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders

