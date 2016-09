ORF 3 21:40 bis 22:15 Diskussion science.talk Sprachlernforscherin Susanne Reiterer A 2016 2016-09-21 02:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach zwei Jahren Unterricht an verschiedenen Schulen warf Susanne Reiterer das Handtuch. Die damalige Italienisch- und Englischlehrerin inskribierte an der Universität Wien und widmete sich intensiv der Hirnforschung. Ihr Traum: das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu verbessern. So erforschte sie etwa, warum manche Menschen Fremdsprachen akzentfrei sprechen können, während sich andere ein Leben lang damit plagen. Heute leitet Susanne Reiterer das Institut für Sprachlehr- und lernforschung an der Universität Wien. Ihr Ziel ist den Kontakt mit Schulen zu verstärken und ihr Wissen an Lehrkräfte weiterzugeben. Wie das Sprachen lernen am besten gelingt, erklärt Susanne Reiterer im science.talk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Susanne Reiterer (Sprachlernforscherin) Originaltitel: science.talk