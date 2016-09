DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Von Menschen, die sich fressen oder All You Can Eat" Hörspiel nach Paula Köhlmeier Merken Marie liebt Augustin, und Rutha liebt ihn ebenfalls. Dabei ist Augustin alt und fett wie ein Walfisch, säuft Whiskey und lebt in einem schäbigen Zimmer voller verkrusteter Essensreste, dreckiger Wäsche und ungeleerter Aschenbecher. Als Jacob, 25, unrasiert und barfuß, von Berlin nach Wien kommt, will er dem Leid nicht weiter zusehen. Jacob ist Maries Bruder. Der Walfisch, sagt er, macht sie völlig kaputt. Der Walfisch muss weg. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Meriam Abbas, Chris Pichler, Florian Teichtmeister, Mercedes Echerer, Hermann Scheidleder, Stefano Bernardin, Sandra Littomericzky, Eduard Wildner Regie: Susanne Amatosero Musik: Matthias Arfmann