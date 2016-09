Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Selig sind die geistig Armen USA 2009 Stereo HDTV Merken Kurz vor Thanksgiving wird ein Kurierfahrer mit unterschiedlichen Symptomen in die Klinik eingeliefert. Doch auch nach den ersten Untersuchungen herrscht immer noch Rätselraten, was die Leiden verursacht. House ist jedoch abgelenkt, weil er mit Argwohn die sich anbahnende Romanze zwischen Cuddy und Lucas beobachtet. Ihn interessiert, wie er eine Einladung zu der großen Thanksgiving-Feier, die Cuddy und Lucas veranstalten, ergattern kann. Tatsächlich findet seine Jammerei bei Cuddy endlich Gehör - doch als House bei der vermeintlichen Adresse ankommt, muss er feststellen, dass Cuddy ihn reingelegt hat, sie und Lukas feiern das Thanksgiving-Fest fernab auf Hawaii. In der Zwischenzeit wurde dem Patienten die Milz entfernt, was aber, wie sich herausstellen wird, nicht die richtige Entscheidung war. Als Taub und Chase die Wohnung des Patienten untersuchen, finden sie heimliche Alkohol-Verstecke. Trotzdem leugnet der Patient vehement, ein Trinker zu sein. Doch House ahnt, was mit dem Mann los ist und erfährt, dass eine Frau in diesem sonderbaren Fall eine wichtige Rolle spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Hoselton Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12