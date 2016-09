Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Tohuwabohu to go. Der Musikkabarettist Matthias Brodowy Merken Matthias Brodowy ist ein Schnellredner und Wortverdreher, ein Mann zwischen Keks und Philosophie, wie er selbst von sich behauptet. Ein Meister der Ab- und Ausschweifungen und der massiv musikalischen Poesie, wie andere loben. Seit 1997 ist der Musikkabarettist aus Hannover solo auf den Bühnen der Republik zu erleben und hat seitdem nicht nur zahlreiche Kabarettpreise mit den skurrilsten Namen erhalten, sondern 2013 auch den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson/Lied/Musik. Sein neues Programm "Gesellschaft mit beschränkter Haltung", das am 11. September 2016 Premiere hatte, beschäftigt sich mit dem virtuellen Dasein als vercloudeter Headdowner. In einer Welt, in der der kategorische Imperativ locker flockig von einem obligatorischen Konjunktiv ersetzt wird. In Google-Kalender eintragen