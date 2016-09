Zee.One 00:15 bis 02:15 Thriller Aatma - Feel It Around You IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine aufrüttelnde und intensive Antwort auf Filme wie "The Sixth Sense" direkt aus der Hochglanzindustrie Bollywoods. Die Kleine Nia ist ein stilles und unsicheres Kind, das nach der Scheidung ihrer Eltern gemeinsam mit ihrer Mutter Maya bei der Großmutter lebt. Nia hat keine Ahnung, dass ihr Vater Abhay gestorben ist - um dies zu erfahren, ist sie zu labil. Alles scheint in Ordnung, bis ein fieser Junge aus der Schule, der Nia tag ein, tag aus gemobbt hat, tot aufgefunden wird. Auch Nias unfaire Lehrerin stirbt, und Nia redet mehr und mehr von ihrem Vater Abhay. Dieser hatte Mutter Maya vor ihrer Scheidung geschlagen und vergewaltigt, und alle seine Freunde, seine Arbeit und allen Respekt durch seine gewalttätigen Ausfälle verloren. Maya befürchtet, der Geist des toten Abhay habe Nia besessen. Der Priester, der ihn austreiben soll, überlebt die Situation genauso wenig wie Nias unschuldige Gro0ßmutter. Keiner glaubt der verzweifelten Maya, bis diese schließlich in ein Irrenhaus eingeliefert wird. Kurz vor ihrer Wegschließung sagt ein weiterer Priester ihr, kein lebendiger Mensch könne einen bösen Geist von solcher Stärke besiegen. Muss Maya sich das Leben nehmen, um ebenfalls ein Geist zu werden, und ihren mordlustigen Exmann so zu stoppen? Und wird Nia das ganze unbeschadet überstehen. Genießen Sie diesen Psycho-horror-Schocker und machen Sie sich auf ein Ende voller Überraschungen gefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bipasha Basu (Maya Verma) Nawazuddin Siddiqui (Abhay) Doyel Dhawan (Niya) Darshan Jariwala (Priest) Mohan Kapoor (counselor) Tillotama Shome (Supporting actor) Originaltitel: Aatma Regie: Suparn Verma Drehbuch: Suparn Verma Kamera: Sophie Winqvist Musik: Sangeet Haldipur Altersempfehlung: ab 16