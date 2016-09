Zee.One 22:15 bis 00:15 Actionfilm No Problem IND 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tom Sawyer und Huckleberry Finn aus Bollywood! Yash und Raj sind Bad Boys. Hier und da bauen die beiden gerne mal Mist, und kommen schon in Kindertagen immer wieder in Schwierigkeiten. Schließlich werden sie kriminell, doch Raj will die schiefe Bahn schnellstmöglich verlassen. Yash hingegen hat Spaß am flüchtigen Vagabundenleben. Er verleitet seinen Kumpel, die Bank ihres Mentors Zandulal auszurauben. Der ahnungslose Zandulal hält weiter zu seinen Schützlingen und besorgt den beiden sogar ein Alibi. Pech für ihn: die Polizei verdächtigt nun ihn selbst und wenig später landet er wegen angeblichen Versicherungsbetrug hinter Gittern. Doch Yashs, Rajs und Zandulals Wege werden sich bald wieder kreuzen. Spannend-spaßiges Spektakel aus Bollywood für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Senior Inspector Arjun Singh) Kangana Ranaut (Sanjana) Sanjay Dutt (Yash Ambani) Sunil Shetty (Marcos) Paresh Rawal (Zandulal) Akshaye Khanna (Raj Ambani) Sushmita Sen (Kajal) Originaltitel: No Problem Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Anees Bazmee Kamera: Bobby Singh Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 6