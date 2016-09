Zee.One 18:15 bis 20:15 Actionfilm Chennai Express IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Eltern des achtjährigen Rahul sterben, zieht er zu seinen Großeltern in Mumbai.Über 30 Jahre später wohnt er noch immer bei ihnen und hilft in ihrem kleinen Laden aus. Als der Großvater stirbt, soll Rahul nun zum ersten Mal Mumbai verlassen, um die Urne mit der Asche in das Heimatdorf zu bringen. Im Expresszug nach Chennai trifft er die schöne Meena und vier Schlägertypen, die zur Gangsterbande von Meenas Vater gehören. Meena soll nämlich einen anderen Gangsterboss heiraten. Damit beginnt ein wild-romantisches und komödiantisches Wechselspiel, das für Rahul ganz schön gefährlich wird.Chennai Express ist einer der erfolgreichsten Blockbuster Bollywoods.Parodistische,exaltierte Bollywood-Komödie, die verschiedene indische Erfolgsromanzen herbeizitiert und mit den innerindischen Sprachbarrieren spielt schreibt recht trocken das Lexikon des internationalen Films zu dem Tophit mit Superstarbesetzung. Die bezaubernde Deepika Padukone, Ex-Model und geboren in Kopenhagen, gilt als eine der Top-Anwärterin auf den Posten des nächsten Bond-Girls. Shah Rukh Khan (kurz:SRK) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Schauspieler Bollywoods, sondern auch ein Top-Geschäftsmann: seine Produktionsfirma Red Chillies hat nicht nur den Superhit Chennai Express produziert, sondern auch viele weitere Blockbuster.Packend und romantisch zugleich - Erleben Sie eine spannende Jagd mit Bollywoods Superstar Sha Rukh Khan, der sich im Zug nach Chennai in die schöne und geheimnisvolle Meena verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Deepika Padukone (Meenamma Lochini Azhagusundaram) Shah Rukh Khan (Rahul) Satyaraj (Durgeshwara Azhagusundaram) Nikitin Dheer (Tangaballi) Jimmy Moses (LKW-Fahrer) Lekh Tandon (Dada ji) Sachin Tendulkar (Sachin) Originaltitel: Chennai Express Regie: Rohit Shetty Drehbuch: K. Subash Kamera: Dudley Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 6