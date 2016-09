ORF 1 01:55 bis 02:35 Serien Revenge Chaos USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auf dem ?Fire & Ice? Ball, den Victoria anlässlich von Emilys und Daniels Verlobung ausgerichtet hat, überschlagen sich die Ereignisse. Tyler ist wild entschlossen, Rache an Emily zu nehmen und schreckt dabei nicht einmal vor Mord zurück. Auch Amanda wendet sich gegen Emily, als sie herausfindet, dass sie nur eine Spielfigur für sie ist. In der Zwischenzeit versucht Charlottes Großvater Druck auszuüben, um die Interessen der Firma zu wahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) Henry Czerny (Conrad Grayson) Josh Bowman (Daniel Grayson) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Mike Kelley, Mark Fish Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 12