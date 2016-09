ORF 1 20:15 bis 21:40 Dokumentation Malala - Ihr Recht auf Bildung USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Malala Yousafzai hat ein klares Ziel: das Recht von Mädchen auf Bildung überall auf der Welt. Doch ihr Engagement war und ist einigen ein Dorn im Auge: Im Oktober 2012 schossen Taliban-Kämpfer Malala in den Kopf. Die damals 15-Jährige überlebte, kämpfte weiter und wurde 2014 die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Mädchens erzählt Oscar-Preisträger Davis Guggenheim in seiner bewegenden Dokumentation "Malala - Ihr Recht auf Bildung". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malala Yousafzai (Herself) Ziauddin Yousafzai (Himself) Toor Pekai Yousafzai (Herself) Khushal Yousafzai (Himself) Atal Yousafzai (Himself) Mobin Khan (ER Doctor) Gäste: Gäste: Malala Yousafzai, Ziauddin Yousafzai Originaltitel: He Named Me Malala Regie: Davis Guggenheim Musik: Thomas Newman