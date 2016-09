ORF 1 13:30 bis 13:50 Comedyserie The Millers Die Therapie USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nathan wird während seiner Livesendungen von unkontrollierbaren Gähn-Anfällen heimgesucht. Auf Rays Rat hin konsultiert er einen Therapeuten, der auch rasch herausfindet, dass Carol der Auslöser ist. Daraufhin ändert Nathan sein Verhalten gegenüber Carol und ist ihr gegenüber sehr viel netter. Dies macht Carol stutzig. Als sie herausfindet, dass Nathan einen Therapeuten hat, beschließt sie kurzerhand diesem einen Besuch abzustatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) J.B. Smoove (Ray) Jayma Mays (Debbie) Eve Moon (Mikayla) Rose Abdoo (Trisha) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Austen Earl Kamera: Gary Baum Musik: Matt Mariano, Danny Lux Altersempfehlung: ab 6