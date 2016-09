ORF 3 22:15 bis 00:05 Dokumentation alphabet D 2013 2016-09-22 23:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Was lernen Kinder in der Schule? Anpassung. Erwin Wagenhofers Film "alphabet" analysiert, wie aus kleinen Genies mit Neugier, Wissendurst, Kreativität und Talent angstgesteuerte Vermeidungs-Expert/innen werden. Er zeigt aber auch Alternativen auf, wenn das Belehren durchs Begeistern ersetzt wird, das Unterrichten durch das Fördern. Der Dokumentarfilm geht weit über die übliche Diskussion um Schülerstress und Leistungsdruck hinaus. Er sieht in Bildung den Schlüssel zu einer anderen Gesellschaft, in der Menschen nicht mehr für ihre Widerstandslosigkeit belohnt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gerald Hüther, Yakamoz Karakurt, Pablo Pineda, Ken Robinson, Thomas Sattelberger, Andreas Schleicher, André Stern, Arno Stern Originaltitel: Alphabet Regie: Erwin Wagenhofer Drehbuch: Erwin Wagenhofer, Sabine Kriechbaum Kamera: Erwin Wagenhofer Musik: André Stern