Ihr engagiertes Auftreten beim Arabischen Frühling hat Ägyptens Frauen keinen Wandel gebracht: ein selbstbestimmtes Leben zwischen Politik und Sexualität, zwischen Moderne und Tradition ist angesichts der fortschreitenden Islamisierung schwieriger denn je. Im WELTjournal+ begibt sich die britisch-ägyptische Journalistin Natasha Wheatley auf eine sehr persönliche Reise durch das Land am Nil. Sie taucht tief ein in eine Gesellschaft, wo Welten aufeinanderprallen und die Differenzen über Geschlechterrollen sich quer durch die Familien ziehen. In diesem gesellschaftlichen Klima sind Liebesbeziehungen schwierig, sexuelle Belästigung ist an der Tagesordnung. Um sich zu schützen haben ägyptische Frauen die online-Plattform "HarassMap" gegründet, auf der Frauen posten, wenn sie Opfer eines Übergriffs geworden sind. So sind auf einem Stadtplan von Kairo lauter große und kleine rote Punkte entstanden, die zeigen, in welchen Gegenden es für Frauen besonders gefährlich ist.