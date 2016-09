Silverline 03:45 bis 05:30 Krimi Jack Said GB 2009 20 40 60 80 100 Merken Jack Adleth arbeitet als Undercover-Cop daran, eine kriminelle Gang, angeführt von dem berüchtigten Guv'nor und seiner psychisch gestörten Tochter Natalie, zu infiltrieren. Dazu gewinnt er nach und nach das Vertrauen von Nathan, einem langjährigen Bandenmitglied. Durch den intensiven Kontakt zu Nathan hofft Jack in der Hierarchie schneller aufzusteigen, doch es entwickelt sich auch eine echte Freundschaft zwischen den beiden. Als Nathan versucht Guv'nor und Natalie zu hintergehen, gerät Jack zwischen die Fronten: Er versucht Nathan gegenüber loyal zu sein, vor Natalie das Gesicht in der Gang zu wahren und trotzdem pflichtbewusst seine Arbeit für die Londoner Polizei zu erledigen. Das Chaos wird perfekt, als Jack sich auch noch in Nathans Schwester Erin (Rita Ramnani) verliebt und Natalie plötzlich von ihm verlangt, Guv'nor zu beseitigen, damit sie die Führung der Gang übernehmen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Dyer (Nathan) David O'Hara (The Boss) Simon Phillips (Jack Adleth) Ashlie Walker (Natalie) Terry Stone (The Fixer) Rita Ramnani (Erin) Julian Lee (Dominique) Originaltitel: Jack Said Regie: Lee Basannavar, Michael Tchoubouroff Drehbuch: Paul Tanter Kamera: Bob Komar Altersempfehlung: ab 18