Silverline 16:30 bis 18:00 Horrorfilm War of the Dead - Manche Kriege enden nie CDN 2006 20 40 60 80 100 Merken Schwer bewaffnete Nazizombies erscheinen an hellichtem Tage in Amerikas Schnellrestaurants und Altersheimen, um unter hohen Kollateralschäden scheinbar systematisch die letzten lebenden amerikanischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs zur Strecke zu bringen. Spezialagentin Kelly ist für den Umgang mit Monstern und Vampiren ausgebildet, doch dieser Fall stellt auch sie vor ungeahnte Herausforderungen. Immerhin erhält sie Verstärkung durch einen jungen Polizisten, der mehr in Kelly sieht als bloß eine Kollegin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Camille Djokoto (Special Agent Kelly Conda) Talia Schwebel (Vampire Girl) Daniel Wener (Security Guard) Lauren Kurtz (Tracy) Myer Gordon (Vincent) Andrea Korac (Waitress) Colin Nash (Zombie Gotz) Originaltitel: War of the Dead Regie: Sean Cisterna Musik: Frank Adriano Altersempfehlung: ab 16