Silverline 13:35 bis 15:05 Horrorfilm Gangsters Guns and Zombies GB 2012 Die Welt wird von Zombies bedroht und Q steckt mittendrin. Den allgemeinen Trubel sieht er aber auch als Chance: Er verdingt sich als Fluchtwagenfahrer und schmiedet einen scheinbar simplen Plan: Er sackt seine Komplizen nach dem Überfall ein, fährt sie zum sicheren Versteck und hat danach für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Doch das scheinbar sichere Versteck ist von Polizisten und Zombies umstellt. Die Gruppe reist weiter auf der Suche nach einer Zuflucht, doch die Probleme häufen sich: Dem Auto geht das Benzin aus und der verletzte Danny stirbt und wird selbst zum Zombie. An einer Windmühle trifft die Gruppe auf die bezaubernde Cassie und ihre verrückte, aber gut bewaffnete Oma. Derweil werden Tonys Psychosen immer stärker und er will die anderen überreden, ein letztes großes Gefecht gegen die Untoten zu führen. Schauspieler: Vincent Jerome (Q) Huggy Leaver (Tony) Fabrizio Santino (Crazy Steve) Cassandra Orhan (Cassie) Frank Rizzo (Pat) Charlie Rawes (Muscles) Jennie Lathan (Grandma) Originaltitel: Gangsters, Guns & Zombies Regie: Matt Mitchell Drehbuch: Matt Mitchell, Taliesyn Mitchell Musik: Simon Woodgate Altersempfehlung: ab 16