Schweiz 2 09:15 bis 09:40 Magazin Rosanna checkt's! Kann man an einem Tag Segeln lernen? CH 2016 2016-09-22 08:55 Stereo HDTV Merken Rosanna zeigt unter anderem, wo sich die Toilette des Bundesrats befindet oder wie ein Schiff gebaut wird. Oder sie will wissen, wie man eine Maus in der Tierklinik röntgt. Rosanna nimmt das Publikum an Orte mit, die es so wahrscheinlich noch nie gesehen hat, und packt dabei gleich selber mit an. Das Tolle daran: Das Publikum kann seine Meinung dazu abgeben. Vor jeder Sendung chattet Rosanna mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und nimmt die drei interesssantesten Fragen mit auf ihre Entdeckungsreise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rosanna Grüter Originaltitel: Rosanna checkt's!

