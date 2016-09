RTS Deux 23:15 bis 01:15 Western Missouri Breaks USA 1976 20 40 60 80 100 Merken 1880, Montana. David Braxton, riche éleveur de bétail, irrité par d'incessants vols de chevaux, fait pendre un des voleurs : le jeune Sandy Chase, qui appartient à la bande de Tom Logan. Contraint de changer ses méthodes, ce dernier achète un ranch pouvant servir de relais à sa bande, il est situé juste derrière le ranch de Braxton. Les fonds nécessaires à cette transaction ont été fournis par l'attaque d'un fourgon postal. Pour venger la mort de Sandy, les voleurs de chevaux pendent le régisseur de Braxton. Ce dernier fait alors appel à un " régulateur ", un tueur à gages sadique et bizarre, inventeur d'une arme impitoyable, une pique de fer : l'extravagant Lee Clayton, qui déroute par ses tenues outrées et des propos choquants. Il n'en mène pas moins son enquête. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Lee Clayton) Jack Nicholson (Tom Logan) Randy Quaid (Little Tod) Kathleen Lloyd (Jane Braxton) Frederic Forrest (Cary) Harry Dean Stanton (Calvin) John McLiam (David Braxton) Originaltitel: The Missouri Breaks Regie: Arthur Penn Drehbuch: Thomas McGuane Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16