À bon entendeur Le retour des tourne-disques: une bombe platine! Les platines - ou tourne-disques - font un "come-back" fulgurant, tout comme les vinyles, dont le succès croissant a déjà été relevé par ABE. Rétros ou modernes, les ventes de platines ont explosé! Compositeur en herbe, collectionneur ou simple amateur de 33 tours, ABE est allé à la rencontre de celles et ceux qui ne jurent que par ces tourne-disques. Des différences de prix extrêmes, des équipements divers, comment trouver la platine qu'il vous faut? Réponse avec des vendeurs spécialisés et un test, réalisé en Grande-Bretagne. Des platines, vendues en Suisse, ont été auscultées sous toutes les coutures et par les oreilles en or de pontes de l'industrie musicale. Comment ça marche, comment une platine est-elle fabriquée? ABE vous emmène dans l'une des dernières manufactures européennes. "Bombe platine", un reportage pour vous en mettre plein les oreilles! Moderation: Manuelle Pernoud