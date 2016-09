Sport1+ 22:45 bis 00:10 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen, 5. Spieltag D Merken Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams: Am 5. Spieltag empfängt der Vize-Meister SG Handewitt-Flensburg im hohen Norden die MT Melsungen. Die Flensburger gehen unter Coach Ljubomir Vranjes vor heimischem Publikum als Favorit aufs Parkett. Einfach wird es jedoch keinesfalls, denn auch die Hessen spielten eine gute letzte Saison und gingen mit einem vierten Platz in die Sommerpause. Die SG hat bei diesem Topduell noch etwas gut zu machen, denn im Vorjahr landeten die Gäste in Flensburg einen überraschenden 33:32-Auswärtssieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball