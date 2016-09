SWR 23:30 bis 00:30 Reportage Istanbul - Sehnsucht nach Heimat D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie sind in Deutschland geboren, haben eine gute Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Studium und leben hier ohne größere Probleme. Trotzdem suchen immer mehr deutsch-türkische Fachkräfte ihr Glück in der Türkei, der Heimat ihrer Eltern. Die Gründe für den Neuanfang sind vielfältig: mangelnde Arbeits- und Zukunftsperspektiven, das Gefühl, nicht wirklich in die deutsche Gesellschaft integriert zu sein, eine diffuse Sehnsucht. Die meisten gehen nach Istanbul. Der Dokumentarfilm begleitet zwei Deutschtürken aus Baden-Württemberg, die beschlossen haben, sich am Ufer des Bosporus eine neue Existenz aufzubauen: Özcan Örkü, 29 Jahre alt, Großkundenbetreuer bei einer Esslinger Firma und Fatima Pepe, 38 Jahre alt, Sozialpädagogin bei der Stuttgarter AWO. Özcan Örkü ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er fühlt sich hier zu Hause, hat eine gute Stelle und ist rundum zufrieden. Anders seine Frau Tulya. Sie ist in Istanbul groß geworden und zog erst nach ihrer Heirat, vor acht Jahren, zu Özcan nach Esslingen. Die beiden haben eine fünfjährige Tochter, Mina. Tulya konnte sich jahrelang nicht mit einem Leben in einer deutschen Kleinstadt anfreunden, fern von der eigenen großen Familie. Die deutsche Mentalität macht ihr zu schaffen. Seit langem versucht sie ihren Mann zu überreden, mit ihr nach Istanbul zu ziehen. Der Rückkehrwunsch ist eine Belastungsprobe für ihre Beziehung. Es ist ihre Heimat. Wo ist seine? Özcan hat gemischte Gefühle: Er fühlt sich als Deutscher, die Lebensweise hier ist ihm vertrauter als die türkische. Andererseits wird er in Deutschland durch seinen Namen und sein Aussehen noch immer als Türke angesehen, nicht als "vollwertiger" Deutscher. Bevor er nach Istanbul auswandert, braucht er eine Arbeitsstelle. Ohne eine verbindliche Zusage will er auf keinen Fall umziehen. Die Suche beginnt von Deutschland aus. Dann folgen Besuche vor Ort in Istanbul. Ähnlich macht es Fatima Pepe. Sie ist alleinstehend. Obwohl sich die gebürtige Bremerin in Deutschland zu Hause fühlt, hat auch sie Sehnsucht nach der Heimat ihrer Eltern. Seit Jahren kämpft sie mit sich: Soll sie den großen Schritt wagen oder nicht? Immerhin hat sie seit zehn Jahren eine feste Arbeit in Stuttgart, die ihr Spaß macht. Aber die türkische Metropole Istanbul lockt so sehr. Ihre Familie besitzt dort eine Wohnung. Jetzt fehlt nur noch der richtige Job. Der Film begleitet die Pläne der Deutschtürken, ihre Zweifel und ihre Hoffnungen über nahezu ein Jahr. Werden die "Auswanderer" einen entsprechenden Arbeitsplatz finden? Hält Istanbul ihren Träumen stand? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Istanbul - Sehnsucht nach Heimat