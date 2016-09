SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt / Gute Reise: Schlössertour Thüringen / Tagesthema: Welt-Alzheimer Tag / Staunen im Südwesten: Rentner übersetzen Sütterlin / Abenteuer Haushalt: Der Haushalts-Tipp: Kaffeevollautomaten richtig warten und reinigen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute: Lebensretter D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: Schlössertour Thüringen In Thüringen entstanden einmal so viele Schlösser und Burgen auf engsten Raum, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Bei Führungen, Festen und Konzerten erwachen sie heutzutage immer wieder zu neuem Leben. Tagesthema: Welt-Alzheimer Tag Mit Prof. Dr. med. Christine von Arnim, Neurologin, Universitätsklinikum Ulm Den langsamen Verlust eines vertrauten Menschen mitzuerleben, ist schmerzhaft und erfordert viel Kraft und Geduld. Hirnforscher suchen nach neuen Wegen, den Demenz-Erkrankten und deren Angehörigen das Leben zu erleichtern und Zuversicht zu geben. Neue Erkenntnisse eröffnen nicht nur neue therapeutische Möglichkeiten in der Behandlung, sondern auch für die Prophylaxe. Staunen im Südwesten: Rentner übersetzen Sütterlin Kennen Sie noch Sütterlin? Oder besser: Können Sie noch Sütterlin? Die alte Handschrift ist den Meisten nicht mehr präsent. Ein paar Senioren rund um die Region Ludwigshafen haben darum eine Gruppe ins Leben gerufen, die alte Schriften aus dem Sütterlin übersetzt. Abenteuer Haushalt Der Haushalts-Tipp: Kaffeevollautomaten richtig warten und reinigen Mit Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt Karlsruhe Kaffee, Cappuccino oder Espresso: Kaffeegenuss wie beim Italiener. Und das zu Hause. Das versprechen die Kaffeevollautomaten auf Knopfdruck. Einfach und schnell gebrüht sind die Kaffeespezialitäten in der Tat und Kaffee oder Tee gibt Tipps für Reinigung und Pflege, damit der ungetrübte Genuss lange bleibt. Daheim im Südwesten - damals und heute Lebensretter Mit André Legenhausen aus Trier Vor kurzem rettete der 33-jährige Andre Legenhausen aus Trier einen 89-jährigen Autofahrer aus einem Weiher. Obwohl mehr als 20 Personen den Unfall mitbekamen, war Andre Legenhausen der einzige der half. Ohne ihn wäre der 89-jährige ertrunken. Retter und Geretteter kamen mit dem Schrecken davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Prof. Dr. med. Christine von Arnim (Neurologin, Universitätsklinikum Ulm), Bärbel Neher (Netzwerk Haushalt Karlsruhe), André Legenhausen (rettete einen 89-jährigen aus einem Weiher) Originaltitel: Kaffee oder Tee