Der Neandertaler: Kehrt er zurück? D 2016

Auf der ganzen Welt suchen Archäologen fieberhaft nach gut erhaltenen Überresten der Neandertaler. Dabei machen sie erstaunliche Funde: Der Neandertaler war uns Menschen ähnlicher als lange angenommen! Neandertaler beherrschten das Feuer, bauten messerscharfe Werkzeuge und Waffen, trugen Schmuck und begruben sogar ihre Toten. Doch wieso sind sie ausgestorben? Wurde ihnen das Aufeinandertreffen mit dem modernen Menschen zum Verhängnis? Der Steinzeit-Experte Holger Junker zeigt uns, wie die Neandertaler in der Eiszeit überlebten und erzählt uns spannende Geschichten aus dem Alltag der Neandertaler. Auch heute noch steckt der Neandertaler in uns. Rund zwei Prozent der Gene haben wir mit dem Neandertaler gemeinsam. Was genau haben wir geerbt? Und welche Folgen hat die Neandertaler-DNA in unserem Körper? Durch Zucht und Genmanipulation entstehen bereits heute skurrile Kreaturen. Im Labor züchten Forscher Kaninchen und Schafe, die im Dunkeln leuchten. In den USA werden Hybride aus Wildkatze und Hauskatze gekreuzt. Die Savannah-Katzen sehen aus wie kleine Geparde. Wir besuchen eine der größten Farmen für die Zucht der teuren Luxuskatzen. Nicht nur der Neandertaler könnte durch Labor-Experimente eines Tages zurückkehren. Wissenschaftler sind kurz davor, ausgestorbene Tiere wie das Mammut wieder zum Leben zu erwecken. Immer wieder werden erstaunlich gut erhaltende Mammut-Kadaver im Sibirischen Eis gefunden. Enthalten die Frost-Mumien noch verwendbare DNA? Der renommierte Genetiker Dr. George Church hat es bereits geschafft, Teile des Mammuts zurückzuholen. Im Labor hat er Mammut-DNA in die Hautzellen eines Asiatischen Elefanten eingeschleust. Mit dieser Technik könnte auch der Neandertaler wieder auferstehen. Wir treffen den Genetiker, der es tatsächlich für möglich hält, schon bald einem echten Neandertaler zu begegnen.

Gäste: Holger Junker (Steinzeit-Experte)