RTL II 15:00 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Verbotene Gefühle D 2016 16:9 HDTV Echte Freundinnen erzählen sich all ihre Geheimnisse - doch bei Elina (17) ist das seit einigen Wochen nicht mehr der Fall. Sonst hätte die 17-Jährige ihren Mitschülerinnen Olga (17) und Luzie (18) schon längst offenbart, dass sie eine neue Beziehung hat. Doch sie traut sich nicht, denn ihre Liebe gilt einer Frau und bisher weiß noch niemand, dass sie lesbisch ist. Hinzu kommt: Förderlehrerin Chiara (33) unterrichtet ausgerechnet an ihrer eigenen Schule. Also gibt es viele Heimlichkeiten, die wiederum der Mädchenfreundschaft nicht gut tun. Es kommt zum Bruch. Zur selben Zeit tritt eine neue Klassenkameradin auf den Plan: Vada (17). Sie und Elina sind von Anfang an auf der gleichen Wellenlänge. Daher verbringen sie viel Zeit miteinander, was Chiaras Eifersucht weckt. Die Situation wird nicht besser, als sich herausstellt, dass auch Vada auf Frauen steht. Zumal diese Tatsache Olga, Luzie und Jakob (17) nicht verborgen bleibt - die alle drei wenig Toleranz zeigen. Für Elina wird es langsam eng... Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...