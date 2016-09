RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Clarissa (18) und Alexandra (45) die Familien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 18-jährige Clarissa hat eine fünf Monate alte Tochter und lebt mit ihrem Freund Michael in einer kleinen Wohnung. Clarissa, die keine Berufsausbildung und keinen Job hat, macht sich keine Gedanken über die Zukunft ihrer kleinen Familie - irgendwie wird es schon weitergehen, denn bisher hat es ja auch geklappt. Trotz Übergewicht hat die Teenager-Mami keine Lust auf Sport oder Diät, sondern setzt sich lieber mit ihrem Freund an die Playstation. Alexandra (45) hat alles erreicht, was man sich als stolze Mutter eines siebenjährigen Kindes, Ehe- und Hausfrau nur wünschen kann. Viel Platz im kleinen Häuschen im Grünen, eine stabile, liebevolle Beziehung mit ihrem Mann (56), eine wohlerzogene Tochter, Spaß und Abwechslung mit der Familie und finanzielle Unabhängigkeit. Die ehemalige Gastronomin legt viel Wert auf eine gesunde Lebensweise und der Fernseher bleibt oft aus. Die erfolgreiche und selbstbewusste Alexandra und die junge Clarissa tauschen für einige Tage die Familien. Eine spannende Zeit wartet auf die unterschiedlichen Frauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

