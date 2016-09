RTL II 05:10 bis 05:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Im Netz der Lügen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Mutter Alexa ist verzweifelt. Vor zwei Wochen ist die 46-Jährige auf ein Angebot in einem Internetportal reingefallen und hat jetzt richtig Ärger. Sie hat einer fremden Person eine Vollmacht für ihr Konto ausgestellt, woraufhin sie als "Geld-Muli" missbraucht wurde. Nun ist Alexa hochverschuldet, außerdem hat sie sich trotz ihrer Unwissenheit der Geldwäsche strafbar gemacht. Die Privatdetektive Sandy Winterfeld und Milan Djuric sollen den Täter finden und ermitteln zusammen mit Nina Sassen und Sebastian de Beer. Schon bald finden sie heraus, dass Alexa nicht die einzige ist, die auf dubiose Stellenangebote eines gewissen Tinos hereingefallen ist. Während ihren Ermittlungen geraten Carsten Stahl und sein Team in höchste Gefahr und müssen zusehen, dass sie sich selbst aus der Schusslinie bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 219 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 39 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 34 Min.