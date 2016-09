EinsPlus 01:30 bis 02:00 Dokumentation Mission Mittendrin Jugendknast - mit Steffen König Jugendknast D 2013 2016-09-22 13:50 Live TV Merken Steffen steht ahnungslos in der Pampa. Plötzlich hält ein merkwürdiger Transporter - uniformierte Männer steigen aus. Es ist ein Gefangenentransporter! Steffen wird festgenommen und soll in den Knast! Handschellen, Durchsuchung - das volle Programm. Steffen hat noch nie gesessen. Der erste Anblick des Gefängnisses ist schockierend: Ein riesiger Gebäudekomplex mit 4550 Meter Mauer- und Zaunanlage - Abhauen, unmöglich. Sein neues Zuhause für die nächsten drei Tage: Die modernste Strafvollzugsanstalt Deutschlands. Auf dem zehn Hektar großen Gelände am Rande von Wuppertal leben ca. 500 junge Gefangene zwischen 14 und 24 Jahren. Steffens Zelle: 10 qm mit Ausblick auf die vergitterten Fenster der U-Haft. Willkommen im Jugendknast. Hier muss Steffen für drei Tage einsitzen. Doch Steffen soll nicht den ganzen Tag rumliegen. Faulenzen ist nicht. Er muss arbeiten. Mit dem Insassen Immanuel darf Steffen mitlaufen und ihm beim Putzen und Essen verteilen helfen. Ein begehrter Job, denn je mehr Aufgaben man hier hat, desto besser. Danach Freizeit. Hier lernt Neuzugang Steffen einige Gefangene näher kennen. Er trifft junge Kriminelle, die alle wegen einer Straftat verurteilt wurden. Von Körperverletzung bis Mord ist alles dabei! Aber wie kommt es zu so einer Tat? Bereuen die Gefangenen ihre Fehler? Und wie ist der Alltag im Knast? Trotz Gitterstäben, Überwachungskameras und Zäunen sollen die Kriminellen hier im modernsten Jugendknast eine zweite Chance bekommen. Sie können hinter Gittern zur Schule gehen und eine Ausbildung machen. Aber was bringt eine Ausbildung im Knast? Wie schnell rutscht man wieder ab, sobald man draußen ist? Und wie reagieren die anderen Gefangenen auf den Neuling? Steffen mittendrin im Knast-Alltag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffen König Originaltitel: Mission Mittendrin Regie: Ilija Jelusic

