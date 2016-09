EinsPlus 22:15 bis 23:45 Filme Männer die auf Ziegen starren USA, GB 2009 2016-09-21 03:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, geht der amerikanische Reporter Bob Wilton 2003 als Kriegsberichterstatter in den Irak, um es sich und der Welt zu beweisen. Hier trifft er auf Lyn Cassady, einen ehemaligen US-Armeeveteran, der einer geheimen Spezialeinheit angehörte: Soldaten wie er wurden als "New Earth Army" aufgrund ihrer übersinnlichen Fähigkeiten für den Feindeinsatz ausgebildet. Bis eines Tages ihr Anführer, der Ex-Hippie und Vietnamveteran Bill Django, plötzlich verschwand. Wilton ist begeistert und macht sich gemeinsam mit Cassady auf, nach Bill Django und dem Verbleib der "New Earth Army" zu suchen. Mit bissigem Witz und schrägem Humor führt George Clooney das prominente Ensemble durch eine hintersinnige (Anti-)Kriegssatire. Rolle und Darsteller: Lyn Cassady - ? - ? George Clooney Bob Wilton - ? - ? Ewan McGregor Bill Django - ? - ? Jeff Bridges Larry Hooper - ? - ? Kevin Spacey General Hopgood - ? - ? Stephen Lang Todd Nixon - ? - ? Robert Patrick Scotty Mercer - ? - ? Nick Offerman Debora Wilton - ? - ? Rebecca Mader Tim Kootz - ? - ? Tim Griffin Mahmud Daash - ? - ? Waleed F. Zuaiter Buch: Peter Straughan Regie: Grant Heslov Nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, geht der amerikanische Reporter Bob Wilton 2003 als Kriegsberichterstatter in den Irak, um es sich und der Welt zu beweisen. Der amerikanische Provinzjournalist Bob Wilton fühlt sich tief im Stolz verletzt, als ihn Anfang des Jahres 2003 die eigene Ehefrau für seinen Chefredakteur verlässt. Um es sich selbst zu beweisen und der abtrünnigen Gattin zu imponieren, reist er kurz entschlossen in den Irak - dort will er vom amerikanischen Fronteinsatz berichten. Doch als Kriegsberichterstatter kommt Bob nicht allzu weit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Lyn Skip Cassady) Ewan McGregor (Bob Wilton) Jeff Bridges (Bill Django) Kevin Spacey (Larry Hooper) Stephen Lang (Dean Hopgood) Robert Patrick (Todd Nixon) Waleed Zuaiter (Mahmud Daash) Originaltitel: The Men Who Stare at Goats Regie: Grant Heslov Drehbuch: Peter Straughan Kamera: Robert Elswit Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12