Campus Magazin Jung und Chef - Studenten als Unternehmer D 2016 Wie gründe ich ein Unternehmen? Mein Start-up in 5 Schritten Campus Magazin begleitet einen studentischen Gründer bei seinen ersten Schritten und erklärt, worauf es bei der Unternehmensgründung ankommt. Wo lauern Gefahren? Woher weiß ich, welche Marktchancen es gibt? Was sind die besten Tipps für den Erfolg? In fünf Schritten erklärt Campus Magazin den Weg zum eigenen Start-up: Die Idee; Das Gründerteam; Name und Marke; Finanzierung und Businessplan; Rechtsform und Behördenwege. Gutes Beispiel: Lernen von einem erfolgreichen Start-up 2012 gründeten Münchner Studenten das Unternehmen Braufässchen. Die Idee: Kunden brauen ihr Bier selbst innerhalb von fünf Tagen - mit Hilfe eines Sets. Tausende Aromen - von Eichenholz bis Chili - sind möglich. Campus Magazin hat das Start-up bereits 2014 vorgestellt. Nun blicken wir hinter die Kulissen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat: Mittlerweile beraten die Gründer andere Studenten, betreuen Masterarbeiten und halten Webinare. 2012 hatten sie einen Jahresumsatz von 100.000 Euro, heute liegt er bei 2,3 Millionen. 2015 waren sie sogar Finalisten beim Gründerpreis. Wir fragen die erfolgreichen Gründer: Was sind die wichtigsten Faktoren, um eine Chance als Start-up zu haben? Moderation: Max Beier, David Hang