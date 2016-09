Tele 5 23:40 bis 01:35 Horrorfilm The Last House on the Left USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Mari verbringt die Ferien mit ihren Eltern an einem abgelegenen Seehaus. Als sie mit einer Freundin dem jungen Fremden Justin in sein Motelzimmer zum Kiffen folgt, bricht Maris heile Welt zusammen. Die beiden Frauen werden gequält und vergewaltigt. Während ihre Freundin stirbt, kann sich die angeschossene Mari ins Haus ihrer Eltern schleppen. Ausgerechnet dort sucht die Gang unwissentlich Unterschlupf. Als das Ehepaar von dem Gewaltverbrechen an ihrer Tochter erfährt, nehmen sie an den Tätern gnadenlos Rache. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Garret Dillahunt (Krug) Michael Bowen (Morton) Joshua Cox (Giles) Riki Lindhome (Sadie) Aaron Paul (Francis) Sara Paxton (Mari) Monica Potter (Emma) Originaltitel: The Last House on the Left Regie: Dennis Iliadis Drehbuch: Adam Alleca, Carl Ellsworth Kamera: Sharone Meir Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 527 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 227 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 47 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 42 Min.