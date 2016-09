RTL Plus 03:55 bis 04:15 Dokusoap Staatsanwalt Posch ermittelt D 2007 Stereo Merken Christopher Posch ist der Titelheld der Serie 'Staatsanwalt Posch ermittelt'. In der Rolle des Staatsanwaltes wurde der Jurist, der vor seiner TV-Karriere als Rechtsanwalt in Frankfurt arbeitete, zum Star des 'Jugendgerichts'. Nun bekommt Christopher Posch seine eigene Crime-Doku. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christopher Posch (Staatsanwalt) Originaltitel: Staatsanwalt Posch ermittelt