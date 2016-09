RTL 01:40 bis 02:35 Show Die 10 unglaublichsten 'Das gibt's doch nicht'-Geschichten Mit Sonja Zietlow unglaublichsten "Das gibt's doch nicht"-Geschichten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf diese Themen können sich die Zuschauer u.a. freuen: Franzose segelt mit Henne um die Welt: Alleine um die Welt segeln ist viel zu einsam. Deshalb nimmt der Franzose Guirec Soudée praktischerweise seine beste Freundin mit: Monique. Monique ist allerdings keine gewöhnliche Frau - sondern eine Henne. Schule Extrem: Lehrmethoden in einer Schule können weltweit so unterschiedlich sein. Extrem ist das hier: Auge in Auge mit einem wildgewordenen 200 Kilo Bullen in einer Stierkampfarena in Mexiko stehen oder Rollenspiele in Dänemark bei denen echte Schlachten nachgespielt werden. Car Wash Autisten: Waschstraßen gibt es in Amerika wie Sand am Meer. Doch eine Waschstraße in Florida ist anders - eine Waschstraße als Lebenssinn sozusagen. Denn hier arbeiten nur Autisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Zietlow Originaltitel: Die 10

