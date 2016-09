RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6090 D 2016 2016-09-22 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Während David vor Wut kocht, weil Felix ihm seine Immobilie weggekauft hat, kann der sich nicht lang auf Gerners Lob ausruhen: Denn seine Mutter durchschaut Felix' Versuch, Sunnys teuren Fehler bei der Warenbestellung auszubügeln. Felix gerät noch mehr unter Druck, den Schaden der Gernergon GmbH zu minimieren, und findet eine riskante Lösung. Er ahnt nicht, dass sein neuer Feind David mitbekommt, wie er den Bauleiter des Gernergon schmiert... Anni wird von Rosa mit einer unerwartet coolen Aktion überrascht. Doch nach wie vor ist für Anni klar: Erotisch hat sie keinerlei Interesse an der Frau. Als Rosa auch noch großkotzig Annis Auto in die Reparatur bringen lässt, macht Anni ihr eine Ansage: Sie will nichts von Rosa, und die soll sie in Ruhe lassen. Doch Rosa tut das Gegenteil und bringt Anni mit einem leidenschaftlichen Kuss schwer ins Wanken. Katrin verwindet ihr kurzes Aufflackern der Gefühle für Till und bringt sich innerlich auf Spur, indem sie die Verlobung mit Gerner öffentlich macht. Auch Till konzentriert sich voll auf seine glückliche Beziehung mit Sarah und will keine Sentimentalitäten hochkommen lassen. So scheint für beide eine Zukunft an der Seite neuer Partner vorbestimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten