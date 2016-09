RTL 17:30 bis 18:00 Daily Soap Unter uns Folge: 5443 D 2016 2016-09-22 09:00 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Trotz Roswithas entlastender Aussage wird Easy noch immer verdächtigt, Fiona getötet und weggeschafft zu haben. Die andauernden Befragungen zehren mehr und mehr an Easys Kräften. Umso erleichterter ist er, als Tobias endlich seine Entlassung aus dem Polizeigewahrsam durchboxen kann. Zu Hause wird Easy von seinen nicht minder erleichterten Freunden empfangen. Als die Spekulation startet, wer Fiona von der Dachterrasse gestoßen hat, weckt Ringo Easys Misstrauen. Derweil führt die Polizei eine andere Spur erneut in die Schillerallee. Die Veröffentlichung von Rufus' Buch steht bevor und die ersten Rezensionen erscheinen. Doch die überwiegend guten Kritiken sind schnell vergessen, als eine Rezensentin Rufus' Frauenbild anprangert und ihn als Macho tituliert. Während Britta sich endlich verstanden fühlt, will Rufus das Bild korrigieren und lädt die Frau zu seinem Veröffentlichungs-Empfang ein. Dabei setzt er insgeheim darauf, dass Britta ihm die Überzeugungsarbeit mit einem typischen Ivy-Auftritt abnimmt. Doch Britta kommt Rufus auf die Schliche... Aus Angst, Till durch Utes Baby verlieren zu können, will Eva selbst noch ein Kind mit ihm. Till ist von dem Vorschlag völlig überrumpelt. Auch wenn er dem Gedanken grundsätzlich positiv gegenübersteht, hinterfragt er doch Evas Gründe für deren Sinneswandel. Immerhin hatte die bis dato ein zweites Kind kategorisch ausgeschlossen. Als Ute per Zufall von Evas Babywunsch erfährt, traut sie ihren Ohren nicht und stellt sie aufgebracht zur Rede. Will Eva allen Ernstes ein Kind in die Welt setzen, nur weil Ute eines von Till bekommt?! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns