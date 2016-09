RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie Burn Notice Der Haussitter USA 2007 HDTV Live TV Merken Michael und Sam übernehmen gemeinsam einen Fall, den Sams Freundin Veronica aufgetan hat. Nick Lam, ein Haussitter, der für sehr wohlhabende Hausbesitzer deren Anwesen hütet, steckt in großen Schwierigkeiten. Um seine Freundin Dawn zu beeindrucken, hatte Nick ihr vorgespielt, Eigentümer einer Villa zu sein, die er doch eigentlich nur bewachen sollte. Nun ist Dawn als Freundin des vermeintlichen Millionärs Nick entführt worden und die Kidnapper fordern ein Lösegeld in Höhe von drei Millionen Dollar, die Nick nicht aufbringen kann. Sam und Michael machen sich an die Arbeit und finden heraus, dass sie es offenbar mit professionellen, äußerst brutalen Verbrechern zu tun haben. Um an den Kopf der Bande zu kommen, greifen sie zu einem Trick: Michael gibt sich als Unterhändler von Dawns Familie aus, Fiona spielt die Dame aus höherer Gesellschaft und Sam mimt ihren Bodyguard. So gelingt es ihnen tatsächlich, den Kontakt zu einem gewissen Reyes herzustellen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Kelvin Yu (Nick Lam) Rachel Yeager (Dawn) Steven Bauer (Reyes) Originaltitel: Burn Notice Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Matt Nix, Alfredo Barrios Jr. Kamera: Roy H. Wagner Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12