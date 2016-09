RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie The Blacklist Der Kurier (Nr. 85) USA 2013 HDTV Merken Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden, was ihn in gewisser Weise unbesiegbar macht. Das FBI fahndet wegen einer Entführung nach ihm. Derweil entdeckt Liz Indizien, die Tom mit dem unaufgeklärten Mord an einem russischen Überläufer in Verbindung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Harry Lennix (Harold Cooper) Barbara Schulz (Laurence Dechambou) Originaltitel: The Blacklist Regie: Nick Gomez Drehbuch: John C. Kelley Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16