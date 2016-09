RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Wiedergutmachung USA 2004 2016-09-21 01:10 HDTV Merken Detective Fin Tutuola wird von der Bevölkerung gefeiert, da er sein Leben riskierte, um einen Bankräuber zu überwältigen. Als Sandra Knowles sein Foto in den Zeitungen sieht, kommt bei ihr eine ganz andere Erinnerung hoch. Fin war vor einigen Jahren noch als verdeckter Ermittler im Rauschgiftdezernat tätig und ließ zu, dass Sandras Tochter in die Fänge eines Drogendealers geriet. Da das Mädchen noch immer verschwunden ist, quält Fin sein schlechtes Gewissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Fin Tutuola) Diane Neal (Staatsanwältin Casey Novak) BD Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Don Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan José Campanella Drehbuch: Dick Wolf, Amanda Green Musik: Mike Post