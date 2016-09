RTL NITRO 19:50 bis 20:15 Comedyserie King of Queens Valentinstag USA 1998 2016-09-22 14:05 HDTV Live TV Merken Zum Valentinstag will Doug Carrie groß zum Essen ausführen. Zuvor muss er mit seinen Kumpels noch auf ein Bier bei Spence vorbeischauen, weil der Geburtstag hat. Spences Mutter Veronica lotst die Jungs in die Wohnung, wo sie eine Überraschungsparty für ihren Filius veranstalten will. Der taucht zwar nicht auf, doch währenddessen werden Doug und seine Freunde mit abscheulichem Essen und einem Schmalfilm von Spences Beschneidung unterhalten. Während Carrie im Restaurant wartet, lernt sie Tito kennen, einen großmäuligen Verkäufer. Als Doug sie zum dritten mal vertröstet, lädt Carrie Tito zum Essen ein und unterzieht ihn einem Benimmkurs. Die Lage bei Spences Party spitzt sich weiter zu, und schließlich flüchten alle außer Doug von dem Ort des Grauens. Erst nachdem es ihm gelingt, Veronica völlig betrunken zu machen, kann auch er fliehen. Doch da ist der Abend für alle Beteiligten bereits gelaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Sean Bergin (Bartender) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross