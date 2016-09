RTL NITRO 09:00 bis 09:45 Krimiserie Matlock Die Lügen der Angeklagten (1) USA 1994 Live TV Merken Ein neuer Fall fordert Matlocks ganze Aufmerksamkeit: Seine alte Freundin Ellen benötigt dringend seine Hilfe. Sie gibt zu, in Notwehr einen Mann umgebracht zu haben. Doch ihre Aussagen sind widersprüchlich. Und auch Zeugen bestätigen eine andere Geschichte als Ellen Matlock erzählt. Aber was verheimlicht Ellen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Daniel Roebuck (Cliff Lewis) Carol Huston (Jerri) Warren Frost (Billy Lewis) Linda Kelsey (Ellen Barrett) Tony Carreiro (Frank) Sydney Bennett (Carrie Gelardi) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Anne Collins, Dean Hargrove, Gerald Sanoff, Joel Steiger Kamera: Jiggs Garcia Musik: Artie Kane

