VOX 03:50 bis 04:40 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Mord zum Dessert USA 1995-2005 Stereo Philadelphia: Ein Restaurantchef wird ermordet aufgefunden. Mangels konkreter Hinweise befragen die Ermittler zunächst die 'üblichen Verdächtigen': Freunde, Verwandte und Kollegen - doch ohne Erfolg. Erst als die Beamten alle Indizien und Aussagen ein zweites Mal durchsieben, stoßen sie auf ein mögliches Mordmotiv... Szenenwechsel: In Washington treibt ein Brandstifter sein Unwesen. Jedes Feuer wird auf dieselbe Art und Weise gelegt und der Täter ist klug genug, keine Spuren zu hinterlassen. Von den Ermittlern analysierte Rückstände in der Asche sollen ihm aber dennoch zum Verhängnis werden... Originaltitel: Medical Detectives