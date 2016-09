VOX 21:15 bis 22:25 Serien Outlander Das Versprechen USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Um die Abreise von Prince Charles Stuart nach Schottland zu verhindern, macht sich Claire ihr Wissen über Kräuter und deren Wirkung zu Nutze. Sie entwickelt einen Trank, der die Symptome von Pocken auslöst. Jamie sorgt anschließend dafür, dass die richtigen Männer den Trank zu sich nehmen. Da seine Männer von der vermeintlichen Krankheit außer Gefecht gesetzt sind, bittet der Prince Jamie, den Wein für ihn auszuliefern. Mit den erhofften Einnahmen möchte der Prince seinen Angriff auf den britischen Thron endgültig finanzieren. Mit Murtaghs Hilfe fingiert Jamie einen Überfall auf den Weintransport, sodass die Ware und somit auch die Einnahmen verloren gehen. Entgegen seinem Versprechen, mit seiner Rache an Black Jack Randall zu warten, lässt sich Jamie auf ein Duell mit seinem Peiniger ein. Als Claire am Ort des Geschehens eintrifft, ist es bereits zu spät, Jamie aufzuhalten. Vor lauter Aufregung bricht Claire zusammen und muss um ihr Kind fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Matthew B. Roberts Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16