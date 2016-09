VOX 20:15 bis 21:15 Serien Outlander Neues Bündnis, alte Feinde USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem sich die Dinnerparty in eine wilde Prügelei verwandelt hat, werden Jamie, Murtagh und Alex Randall verhaftet. Durch die Hilfe von Duverney gelangen Jamie und Murtagh jedoch sofort wieder auf freien Fuß. Alex Randall bleibt aufgrund des Verdachtes, Mary vergewaltigt zu haben, weiter in Gefangenschaft. Mary berichtigt ihre Aussage kurz darauf und auch Alex wird aus dem Gefängnis entlassen. Jamie und Claire schmieden weitere Pläne, um die Abfahrt des Prinzen nach Schottland zu verhindern. Auf einer Pferdeschau im Garten des französischen Hofes trifft Claire auf den Mann, den sie gehofft hatte, nie wieder sehen zu müssen: Black Jack Randall. Jamie fordert ihn ohne zu zögern zu einem Duell heraus. Aus Angst Jamie zu verlieren, sorgt Claire dafür, das Randall im Gefängnis festgehalten wird. Da Black Jack Randall ein Vorfahre von Frank ist und dieser niemals geboren wird, wenn Jamie ihn tötet, bittet Claire ihren Mann, mit seiner Rache zu warten, bis Randall sich fortgepflanzt hat. Ein Gedanke, der für Jamie kaum zu ertragen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Richard Kahan, Ronald D. Moore Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16