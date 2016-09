VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Mutter Martina Stauffer ist geschockt: Ihre 14-jährige Tochter Nele wurde von der Polizei in Handschellen nach Hause gebracht und schweigt seitdem beharrlich. Martina will herausfinden, was mit Nele los ist, denn deren Verhalten wird immer besorgniserregender. Steckt etwa eine Mädchengang dahinter? Angeblich soll Nele sogar selbst Mitglied darin sein! Martina muss herausfinden, ob ihr eigenes Kind ein Opfer oder selbst Täterin ist. Wird sie mit der Wahrheit leben können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

